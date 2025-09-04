Це цікаво: чому діти Кейт і Вільяма Уельських ходять до школи в шортах

Кейт і Вільям з дітьми по дорозі в школу / © Getty Images

Ми рідко бачимо фотографії дітей Уельських дорогою до школи, але кілька разів Кейт і Вільям запрошували фотографів, щоб зазнімкувати перший день у школі їхніх нащадків. Це було у вересні 2017 року, коли їхній старший син принц Джордж пішов до першого класу до школи Thomas’s Battersea.

На фотографіях видно, що юний принц (майбутній король Великої Британії) був одягнений у темно-сині шорти, сорочку та джемпер, а також взутий у чорні шкіряні туфлі. Носити шорти до школи в Британії — звичайна справа і, часто, це один із варіантів шкільної форми. Але у випадку з членами королівської родини — це ще й їхня сімейна традиція, яка свідчить, що хлопчики з вищих верств суспільства до певного віку (зазвичай до 8 років) носять шорти, а не штани. Винятком не стає навіть прохолодна британська погода.

Кейт і Вільям з дітьми Шарлоттою і Джорджем дорогою до школи / © Getty Images

Вдруге ми бачили дітей Уельських дорогою до школи 2022 року, коли Кетрін та Вільям супроводжували їх у їхній перший день у новій школі Ламбрук у Віндзорі, невдовзі після переїзду сім’ї до нового будинку. На фотографіях ми бачимо, що Джордж і його молодший брат Луї одягнені в однакові шорти та сорочки, а їхня сестра Шарлотта — у блакитну сукню.

Кейт і Вільям з дітьми Шарлоттою і Джорджем і Луї по шляху в школу / © Getty Images

На жаль, цього року Кейт та Вільям не показали нам фотографії своїх дітей зі школи. Але навряд чи в їхньому шкільному дрескоді щось змінилося.