Це цікаво: чому королева Єлизавета II заборонила членам своєї родини їсти часник

Хоча іноді вони і відкладають вечірнє меню на користь пізнього походу в McDonald's (як це часто робила принцеса Діана зі своїми синами принцом Вільямом та принцом Гаррі), велику частину часу вони збираються за столом для повноцінного обіду.

Колишній королівський кухар Даррен Макгрейді, який готував для всіх, від королеви Єлизавети та принца Філіпа до Діани та її родини, розповів про харчові звички Віндзорів.

В інтерв'ю Marie Claire він розповів про дивовижно звичайний сніданок покійної королеви: «Трохи пластівців Kellogg's із пластикового контейнера, які вона накладала собі сама. І трохи чаю Дарджилінг».

Але королева Єлизавета завжди виключала з меню один інгредієнт, і це часник. Це основний інгредієнт багатьох популярних страв, але ви ніколи не побачите його у меню королівського бенкету.

«Королева ніколи не включала часник у меню, – сказав шефкухар. — Вона ненавиділа його запах, ненавиділа його смак», — сказав Даррен, цитує його instyle.

Заборона була введена з цілком логічної причини, адже після вживання часнику залишається специфічний запах, що може бути не дуже приємним для співрозмовника.

