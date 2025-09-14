Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі відвідав Україну вдруге. Вперше він приїжджав до Львова у квітні 2025 року, а у п’ятницю, 12 вересня, відвідав уперше Київ. За даними британської преси, це не стало приємною новиною для його брата — принца Уельського Вільяма.

Герцог Сассекський вирушив до Києва з командою свого фонду Invictus Games Foundation на запрошення українського уряду на підтримку поранених військовослужбовців.

Принц Гаррі в Києві / © Getty Images

Це вже другий візит Гаррі до України з початку російського вторгнення у 2022 році. У квітні він відвідав Львів на заході країни. Під час першої поїздки Гаррі в Україну, як пише express.co.uk, принц Уельський був незадоволений і висловив своє невдоволення співробітниками Кенсінгтонського палацу, які рекомендували йому утриматися від такої поїздки.

Джерела розповіли про розчарування спадкоємця престолу і заявили, що він був «роздратований» візитом Гаррі після того, як співробітники служби безпеки «рішуче відкинули» цей сценарій для нього, коли Вільям приїжджав до Польщі на кордон з Україною 2023 року. Тоді його візит до України було визнано «надто небезпечним».

Принц Вільям у Польщі / © Getty Images

Цього року він здійснив дводенну поїздку до Естонії, де в основному виконував обов’язки головнокомандувача Мерсійського полку, який бере на себе обов’язки з оборони НАТО в країні від Королівської драгунської гвардії.

Естонія розташована на передовій лінії НАТО з Росією, а британські війська працюють із союзниками, забезпечуючи стримування агресії у регіоні.

Але в Україну принц Вільям поки що не приїжджав і навряд це може бути можливим у найближчому майбутньому. Але, сподіваємося, після завершення війни спадкоємець престолу наслідуватиме приклад молодшого брата і теж відвідає Київ чи будь-яке інше українське місто.

