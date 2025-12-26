- Дата публікації
Це цікаво: як принц Луї порушив протокол на Різдво і був у захваті від подарунків на прогулянці в Сандрінгемі
Багато уваги публіки було прикуто під час різдвяної прогулянки Уельських до наймолодшого сина Кейт та Вільяма — принца Луї.
7-річний Луї вперше з’явився на публіці не в шортах, як цього вимагає королівський протокол, а в штанях. Вони були доповнені білою сорочкою, синьою краваткою та синім пальтом.
Принц Луї завжди зачаровує публіку під час королівських виходів, і Різдво у Сандрінгемі не стало винятком. Цього Різдва принц Луї розсмішив натовп, не приховуючи свого захоплення від несподіваного різдвяного подарунка. Подарунок дістався принцу Вільяму, але його молодший син швидко вихопив його в нього, почувши: «Це для Луї».
Олександра Уртадо із журналу HELLO! стала свідком цього моменту і сказала, що це був один з найяскравіших епізодів: «Принцу Вільяму подарували величезну шоколадну кулю Lindt для його молодшого сина, і принц Луї, здавалося, був дуже радий отримати шоколад, вихопивши його з рук батька і обійнявши подарунок. Пустотливий Луї! Це безперечно був один із найяскравіших моментів ранку».
Також дітям дарували м’які іграшки та багато солодощів. Після церковної служби Луї також помітили із величезним плюшевим ведмедем.
Принцеса Уельська Кейт також зачарувала публіку. Вона вирушила на службу в особливому пальті і мала дуже стильний вигляд.