Це цікаво: що члени британської королівської родини приховують на балконі Букінгемського палацу

Публіка в такі моменти може очікувати, що король Чарльз і королева Камілла, принц і принцеса Уельські та інші їхні родичі, які з’являються на балконі, можуть махати їм рукою та усміхатися, але є ще один момент, який залишається захований від очей публіки.

Журналу Hello! стало відомо, що під час таких виходів на балконі ховають спеціальні екрани, щоб члени королівської родини могли бачити і Мел, і себе. Оскільки балкон зазвичай накривають червоною тканиною для таких випадків, ці екрани приховані від очей публіки.

«Вони розташовані по кутах балкона, трохи нахилені. Перила обтягнуті червоною тканиною, тому все обладнання можна заховати за ними», — ексклюзивно розповіло журналу джерело, близьке до проєкту.

Члени королівської сім’ї щочервень з’являються на балконі під час параду Trooping the Colour, де спостерігають за прольотом літаків Королівських ВПС, а також виходять туди на інші важливі дати святкування Дня Перемоги, коронація короля та інші.

Саме на знаменитому балконі Букінгемського палацу тодішній принц Чарльз і його перша дружина, принцеса Діана, поцілувалися після весілля 1981 року, а нинішні принц і принцеса Уельські слідували їхньому прикладу, обмінявшись не одним, а двома поцілунками 2011 року.

Перша зафіксована поява члена королівської родини на балконі відбулася 1851 року, коли королева Вікторія, прапрапрабабуся короля Чарльза, з’явилася на урочистостях з нагоди відкриття Всесвітньої виставки.