Це цікаво: шоу Меган Маркл на Netflix збігається з важливою подією принцеси Кейт
Спеціальний святковий епізод шоу «З любов’ю, Меган» приурочений до великої щорічної королівської події — різдвяної проходки в Сандрінгемі та різдвяного концерта принцеси Уельської, але хіба це дивує когось.
У пресрелізі стрімінгового гіганта Netflix йдеться, що спеціальний святковий епізод серіалу «З любов’ю, Меган» може збігтися зі щорічним різдвяним заходом, який проводить королівська родина.
Днями Меган і Гаррі оголосили, що їхній контракт із Netflix було продовжено, а її шоу публіка побачить вже наприкінці літа, а також новий святковий випуск вийде до Різдва.
У той же час усім відомо, що саме на Різдво принцеса Уельська Кейт влаштовує різдвяний концерт Together at Christmas. Його знімання проходять раніше, не на саме свято, оскільки на Різдво сім’я збирається разом у Сандрінгемі, але по телебаченню його транслюють саме на це свято, пише express.co.uk.
Що ж, Меган знову потрапить під гарячу руку шанувальників принцеси Уельської. Хоча святковий сезон є святковим сезоном і не дивно, що герцогиня Сассекська вирішила створити особливий різдвяний випуск. Подивимося, що з цього вийде.