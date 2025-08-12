Це цікаво: шоу Меган Маркл на Netflix збігається з важливою подією принцеси Кейт

Принцеса Кейт і Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

У пресрелізі стрімінгового гіганта Netflix йдеться, що спеціальний святковий епізод серіалу «З любов’ю, Меган» може збігтися зі щорічним різдвяним заходом, який проводить королівська родина.

Днями Меган і Гаррі оголосили, що їхній контракт із Netflix було продовжено, а її шоу публіка побачить вже наприкінці літа, а також новий святковий випуск вийде до Різдва.

Меган і Гаррі / © Associated Press

У той же час усім відомо, що саме на Різдво принцеса Уельська Кейт влаштовує різдвяний концерт Together at Christmas. Його знімання проходять раніше, не на саме свято, оскільки на Різдво сім’я збирається разом у Сандрінгемі, але по телебаченню його транслюють саме на це свято, пише express.co.uk.

Реклама

Принцеса Уельська з сім’єю на концерті Together at Christmas в Лондоні / © Associated Press

Що ж, Меган знову потрапить під гарячу руку шанувальників принцеси Уельської. Хоча святковий сезон є святковим сезоном і не дивно, що герцогиня Сассекська вирішила створити особливий різдвяний випуск. Подивимося, що з цього вийде.