Це успіх: Меган Маркл отримала привабливу пропозицію з Британії
Дружина принца Гаррі отримала дуже щедру пропозицію стати обличчям власної радіопрограми і не де-небудь, а у Великій Британії.
Пропозиція надійшла після того, як герцогиня Сассекська зробила несподівану заяву в одному з випусків своєї програми на Netflix, де вона висловила свою любов до британських радіошоу, зізнавшись, що радіо MagicFM зокрема — «одна з речей, за якими я найбільше сумую у Великій Британії».
Тепер контент-директор MagicFM та Absolute Radio Пол Сільвестр люб’язно запросив Меган приїхати та вести її власне шоу, пише Mirror.
«Пропозиція обговорюється: якщо герцогиня захоче вести шоу, ми будемо дуже раді», — сказав Пол, виступаючи на заході Radio Centre.
Меган зробила незвичайне зізнання у своїй любові до британських радіостанцій під час готування разом із зіркою Тан Франс, у другому сезоні її програми Netflix «З любов’ю, Меган».
Офіс герцогині Сассекської та принца Гаррі поки що ніяк не коментує цю пропозицію, як і те, що вона обговорюється. Було б дивно, якби Меган приїхала до Британії на роботу, коли її чоловік принц Гаррі кілька років відстоював право на поліцейську охорону, заявляючи, що не відчуває безпеки для своєї родини у Великій Британії.