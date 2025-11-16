ТСН у соціальних мережах

Це вас може здивувати: дивна, але практична звичка Сари Фергюсон, пов’язана з її гардеробом

Колишня герцогиня Йоркська одного разу дозволила репортеру побувати в її будинку, який звернув увагу на одну трохи дивну звичку Сари в побуті.

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон з’явилася в номінованому на премію BAFTA епізоді шоу зірки на каналі BBC One «Коли Рубі Вакс зустрічає…», де вона показала ведучій свій орендований будинок у Сурреї після розлучення з Ендрю. Рубі швидко з’ясувала, оглядаючи спальню Фергі, що та помітила ящики з одягом наклейками.

Будинок у маєтку Уентворт Сара орендувала неподалік свого подружнього будинку в Саннінггілл-парку в Аскоті від 1994 до 1997 рік. У ньому були тенісний корт та басейн, пише журнал Hello!.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

На її ящиках красувалися етикетки з написами «ошатний рожевий» і «ошатний білий» топи. Коли Рубі запитала Сару, чи не «ліньки їй» перевіряти, що лежить у кожному ящику, то вона відповіла:

«Ти мене заводиш, Рубі. Коли ти одягаєшся вранці і ти маєш лише п’ять секунд, щоб приготувати дітям сніданок, перш ніж згорять тости, я не збираюся відкривати 50 мільйонів ящиків, щоб знайти свої сірі футболки. Тому я їх всі промаркувала, я практична людина», — заявила Фергі.

Сара Фергюсон і колишній чоловік Ендрю з дочками Євгенією і Беатріс / © Getty Images

Сара Фергюсон і колишній чоловік Ендрю з дочками Євгенією і Беатріс / © Getty Images

А нещодавно ми писали про дивну звичку принца Ендрю, яка дивувала всю прислугу у палаці, де він жив.

