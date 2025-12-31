ТСН у соціальних мережах

Це велика честь: чому король Чарльз вручив нагороду няні дітей Уельських

Марія Тереза ​​Боралло є особливим членом родини Уельських.

Марія Тереза ​​Бороло

Марія Тереза ​​Бороло / © Getty Images

Вона працює з ними вже 11 років, розпочала свою роботу 2014-го, коли народився первісток пари — принц Джордж, потім почала опікуватися його сестрою принцесою Шарлоттою 2015-го і в 2018-го її обов’язки розширилися знову від моменту народження третьої дитини Кейт і Вільяма — принца Луї.

Няня з Норланду здобула Королівську Вікторіанську срібну медаль — нагороду, яка вручається особисто королем на знак подяки особам, які надали вірну службу монарху або королівській родині.

Марія Тереза ​​Бороло / © Getty Images

Марія Тереза ​​Бороло / © Getty Images

На відміну від багатьох інших нагород, рішення про те, хто її отримає, ухвалює виключно монарх, а не за рекомендацією міністрів уряду чи під наглядом незалежних комітетів, пише журнал Hello!. Таким чином, нагорода відображає прямий і особистий вираз подяки, що робить її особливою честю.

Хоча робота няні в сім’ї Уельських переважно залишається за кадром, шанувальники королівської сім’ї знають, наскільки вона віддана юним принцам Джорджу та Луї і принцесі Шарлотті.

Марія Тереза ​​Боралло з Кейт, Вільямом, маленьким принцом Джорджем і королевою Єлизаветою II / © Associated Press

Марія Тереза ​​Боралло з Кейт, Вільямом, маленьким принцом Джорджем і королевою Єлизаветою II / © Associated Press

Марія Тереза ​​- не єдиний член королівської родини, який потрапив у цей престижний список цього року. До нього також увійшли медичні працівники короля Чарльза, зокрема професор Філіп Ентоні Блум, офтальмолог короля, професор Чарльз Дікін, лікар, що супроводжує Чарльза і Каміллу, і пластичний хірург Саймон Екклз, удостоєні звання лейтенантів Королівського Вікторіанського ордена.

