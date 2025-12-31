Це велика честь: чому король Чарльз вручив нагороду няні дітей Уельських

Марія Тереза ​​Бороло / © Getty Images

Вона працює з ними вже 11 років, розпочала свою роботу 2014-го, коли народився первісток пари — принц Джордж, потім почала опікуватися його сестрою принцесою Шарлоттою 2015-го і в 2018-го її обов’язки розширилися знову від моменту народження третьої дитини Кейт і Вільяма — принца Луї.

Няня з Норланду здобула Королівську Вікторіанську срібну медаль — нагороду, яка вручається особисто королем на знак подяки особам, які надали вірну службу монарху або королівській родині.

На відміну від багатьох інших нагород, рішення про те, хто її отримає, ухвалює виключно монарх, а не за рекомендацією міністрів уряду чи під наглядом незалежних комітетів, пише журнал Hello!. Таким чином, нагорода відображає прямий і особистий вираз подяки, що робить її особливою честю.

Хоча робота няні в сім’ї Уельських переважно залишається за кадром, шанувальники королівської сім’ї знають, наскільки вона віддана юним принцам Джорджу та Луї і принцесі Шарлотті.

Марія Тереза ​​Боралло з Кейт, Вільямом, маленьким принцом Джорджем і королевою Єлизаветою II / © Associated Press

Марія Тереза ​​- не єдиний член королівської родини, який потрапив у цей престижний список цього року. До нього також увійшли медичні працівники короля Чарльза, зокрема професор Філіп Ентоні Блум, офтальмолог короля, професор Чарльз Дікін, лікар, що супроводжує Чарльза і Каміллу, і пластичний хірург Саймон Екклз, удостоєні звання лейтенантів Королівського Вікторіанського ордена.