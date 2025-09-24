Це є в кожному будинку: короля Чарльза налякала проста річ на кухні

Король Чарльз III / © Associated Press

Він написав біографію принца Філіпа під назвою «Заколотний принц», на сторінках якої він розповів історію про сина покійного принца, короля Чарльза III. Відповідно до цієї історії, тодішній принц нібито «вискнув» і «затремтів» під час свого першого контакту з харчовою плівкою. Що так налякало майбутнього на той момент короля залишається загадкою.

Як пише журнал Ok!, одним із побоювань принца Філіпа щодо Чарльза була його відірваність від повсякденного життя, яке особливо проявилася під час боротьби з пластиковою плівкою. На щастя, на допомогу прийшла Камілла, вона знайшла спосіб пояснити Чарльзу, з чим він має справу.

Принц Чарльз і його батько принц Філіп / © Getty Images

«Він увійшов до їдальні та закричав. Побоюючись найгіршого, Камілла кинулася за ним. „Що це?“ — спитав чоловік, показуючи на їжу. „Це харчова плівка, дорогий“, — відповіла вона, — писав автор у книжці.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

