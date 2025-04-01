Це її злить: чому королева Камілла сердиться на чоловіка короля Чарльза

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Нещодавно монарха було госпіталізовано на один день до лікарні через побічні ефекти, що виникли від хіміотерапії, яку Чарльз проходить уже рік, щоб вилікувати невідому публіці форму раку.

Весь цей рік королева Камілла була опорою та підтримкою для свого чоловіка, але вона злилася на нього через те, що він надто багато часу приділяє роботі. Від того часу, як король вперше оголосив про свій діагноз раку минулого року, Камілла неодноразово висловлювала розчарування через відсутність у її чоловіка можливості відпочивати і дотримуватися приписів лікарів. Незважаючи на те, що король, якому зараз 77 років, пропустив кілька заходів, він, як і раніше, сповнений рішучості виконувати королівські обов’язки під час лікування.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Хоча королева підтримує Чарльза, її розчарування його нездатністю відпочити було чітко виражене минулого року у зауваженні, зробленому письменнику Лі Чайлду.

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Вона сказала, що, незважаючи на заклики Чарльзу не поспішати, він «не збирається зменшувати темп і не робитиме те, що йому говорять», — пише express.co.uk.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Незабаром монарх планує здійснити закордонні поїздки з королевою Каміллою. Вже за тиждень вони полетять до Італії для участі у різних королівських заходах. Поки що дати візиту 7-10 квітня не було скасовано чи перенесено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких правил дотримується Чарльз та його родичі під час таких поїздок.