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Це його дебют: Кейт і Вільям взяли сина Джорджа на прийом у Букінгемському палаці
Кейт та Вільям взяла старшого сина принца Джорджа на прийом у Букінгемському палаці, який був організований для ветеранів.
Сім’я відвідала чаювання, організоване королем Чарльзом та королевою Каміллою у Букінгемському палаці в Лондоні для ветеранів Другої світової війни та їхніх сімей. Молодших дітей Уельські відправили додому, очевидно з нянею, а старшого Джорджа — спадкоємця престолу — взяли із собою.
Принц виявляв інтерес у той час, як його батьки спілкувалися з ветеранами, уважно слухав та споглядав.
Вчора Уельські з дітьми, король та королева, а також принцеса Анна з чоловіком, і герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали парад на честь 80-річчя від Дня перемоги у Другій світовій війні. У ході брали участь і українські військові, які несли прапор України.