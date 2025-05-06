Це його дебют: Кейт і Вільям взяли сина Джорджа на прийом у Букінгемському палаці

Принцеса Кейт та принц Джордж у палаці / © Getty Images

Реклама

Сім’я відвідала чаювання, організоване королем Чарльзом та королевою Каміллою у Букінгемському палаці в Лондоні для ветеранів Другої світової війни та їхніх сімей. Молодших дітей Уельські відправили додому, очевидно з нянею, а старшого Джорджа — спадкоємця престолу — взяли із собою.

Принцеса Кейт з ветераном / © Getty Images

Принц виявляв інтерес у той час, як його батьки спілкувалися з ветеранами, уважно слухав та споглядав.

Дата публікації 09:57, 06.05.25 Кількість переглядів 11 Кейт та Вільям з принцом Джорджем відвідали прийом у Букінгемському палаці

Вчора Уельські з дітьми, король та королева, а також принцеса Анна з чоловіком, і герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали парад на честь 80-річчя від Дня перемоги у Другій світовій війні. У ході брали участь і українські військові, які несли прапор України.

Реклама

Принцеса Кейт і принц Джордж у палаці / © Getty Images

Кейт і Вільям з дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї на параді в Лондоні