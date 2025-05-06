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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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720
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Це його дебют: Кейт і Вільям взяли сина Джорджа на прийом у Букінгемському палаці

Кейт та Вільям взяла старшого сина принца Джорджа на прийом у Букінгемському палаці, який був організований для ветеранів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт та принц Джордж у палаці

Принцеса Кейт та принц Джордж у палаці / © Getty Images

Сім’я відвідала чаювання, організоване королем Чарльзом та королевою Каміллою у Букінгемському палаці в Лондоні для ветеранів Другої світової війни та їхніх сімей. Молодших дітей Уельські відправили додому, очевидно з нянею, а старшого Джорджа — спадкоємця престолу — взяли із собою.

Принцеса Кейт з ветераном / © Getty Images

Принцеса Кейт з ветераном / © Getty Images

Принц виявляв інтерес у той час, як його батьки спілкувалися з ветеранами, уважно слухав та споглядав.

Вчора Уельські з дітьми, король та королева, а також принцеса Анна з чоловіком, і герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали парад на честь 80-річчя від Дня перемоги у Другій світовій війні. У ході брали участь і українські військові, які несли прапор України.

Принцеса Кейт і принц Джордж у палаці / © Getty Images

Принцеса Кейт і принц Джордж у палаці / © Getty Images

Кейт і Вільям з дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї на параді в Лондоні

Кейт і Вільям з дітьми Джорджем, Шарлоттою і Луї на параді в Лондоні

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