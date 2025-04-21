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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Це дуже мило: Меган Маркл опублікувала відео з каченятами і привітала всіх з Великоднем

Пташка та її виводок став таким сюрпризом для Меган, що вона не могла стримати емоцій.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська, яка мешкає з чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми в Каліфорнії, поділилася у Instagram кумедним відео. У ньому вона стоїть у кущах, мабуть біля свого будинку, і спостерігає за качкою, яка переводить каченят через дорогу. Меган у захваті від побаченого і помітно, що намагається не шуміти, щоб не заважати мамі-качці і тим паче не злякати її.

У цьому милому відео вона була одягнена в білу сукню з галтером, спідницею і поясом, зав’язаним навколо талії. Вона була прикрашена чорними ґудзиками. Волосся герцогиня зібрала, додала свої улюблені золоті браслети Cartier на руку, які практично ніколи не знімає, а також була босоніж.

«Бажаю вам щасливого Великодня, повного любові… і сюрпризів!», — написала вона під відео.

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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