Це дуже мило: Меган Маркл опублікувала відео з каченятами і привітала всіх з Великоднем

Меган Маркл / © Getty Images

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Меган, герцогиня Сассекська, яка мешкає з чоловіком принцом Гаррі та їхніми двома дітьми в Каліфорнії, поділилася у Instagram кумедним відео. У ньому вона стоїть у кущах, мабуть біля свого будинку, і спостерігає за качкою, яка переводить каченят через дорогу. Меган у захваті від побаченого і помітно, що намагається не шуміти, щоб не заважати мамі-качці і тим паче не злякати її.

У цьому милому відео вона була одягнена в білу сукню з галтером, спідницею і поясом, зав’язаним навколо талії. Вона була прикрашена чорними ґудзиками. Волосся герцогиня зібрала, додала свої улюблені золоті браслети Cartier на руку, які практично ніколи не знімає, а також була босоніж.

«Бажаю вам щасливого Великодня, повного любові… і сюрпризів!», — написала вона під відео.

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Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press Весілля Меган Маркл та принца Гаррі / © Associated Press