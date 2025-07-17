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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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475
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Це заскочили на фото: принцеса Шарлотта бере приклад з мами Кейт на публічних заходах

10-річна принцеса Шарлотта йде стопами своєї матері і наслідує її на публічних заходах, що має дуже милий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта з мамою Кейт

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / © Getty Images

Нещодавно на Вімблдонському тенісному турнірі фотографи зазнімкували момент, як юна Лотті, одягнена у білу сукню з воланами від дизайнерки Сари Бертон (яка пошила весільну сукню для Кейт 2011 року) сиділа на трибунах поряд із мамою та махала віялом.

Шарлотта повернулася в бік Кейт, щось їй говорила і була в сонцезахисних окулярах, коли принцеса Уельська прикрила обличчя від сонця великим солом’яним капелюхом з широкими крисами від LK Bennett.

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта на Вімблдоні / © Associated Press

Принцеса Кейт і принцеса Шарлотта на Вімблдоні / © Associated Press

Багато королівських шанувальників назвали її «двійником» своєї матері Кейт, мовляв Шарлотта слідувала «модними стопами» Кетрін, чим зачарувала публіку.

Сукня Шарлотти була пошита на замовлення в ніжно-кремовому кольорі, з витонченим оздобленням воланами і ледь помітним чорним окантуванням. Сара Бертон, яка раніше очолювала Alexander McQueen, давно відома своєю роботою з королівською родиною, і є одним із улюблених дизайнерок Кейт Міддлтон. Від вересня 2024 року Бертон є креативною директоркою Givenchy.

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно вона розробила приголомшливу сукню, яку принцеса Уельська одягла на державний банкет на честь візиту президентського подружжя Макронів у Віндзорі.

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