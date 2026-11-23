Королева Камілла та Джері Горнер / © Getty Images

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Захід відбувся у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, а серед відомих гостей на ньому була колишня солістка групи Spice Girls — Джері Горнер.

Увагу привернув не стільки образ співачки — вона була в лаконічному джемпері кольору вівсянки та картатій кавовій спідниці з квітковим принтом, — як те, як вона вітала Каміллу, здавалося б, порушивши всі правила королівського протоколу.

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Королева Камілла та Джері Горнер / © Associated Press

Під час зустрічі Горнер кинулася обіймати Каміллу, на що Її Величність, здається, трохи здивувалася. Потім жінки мило розмовляли під час прийому, що було зафіксовано на камери.

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Джері Горнер є посолкою Королівського товариства Співдружності та підтримує ініціативи підвищення грамотності — один з ключових елементів королівської діяльності королеви Камілли. Вони неодноразово збиралися разом раніше на прийомах і заходах.

Королева цього дня постала на публіці в темно-синій сукні-пальті довжини міді зі щільної вовняної тканини з довгими рукавами і була взута у високі чорні замшеві чоботи з закругленим носом на невисокому стійкому підборі. У правій руці вона тримала свої окуляри для читання у темній оправі.

Королева Камілла та Джері Горнер / © Getty Images

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