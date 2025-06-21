- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 385
- Час на прочитання
- 1 хв
Це зворушливо: Кейт привітала Вільяма з днем народження
21 червня старший син принцеси Діани — принц Вільям — святкує свій 43 день народження.
Вже традиційно його дружина принцеса Кейт вітає чоловіка публічно в соцмережах. Принцеса Уельська опублікувала на їхній спільній сторінці в Instagram фото із сімейного архіву і підписала не лише від свого імені, а й від імені їх трьох дітей і навіть згадала домашню улюбленицю — собаку Орлу.
«З днем народження! Любимо Кетрін, Джордж, Шарлотта, Луї, Орла та цуценята!» — написано під фото.
Знімок зроблено на вулиці, ймовірно, вдома у пари. Вільям сидить на траві і грає з трьома цуценятами.
Також у день народження принца його привітав та батько. На офіційній сторінці королівської родини з’явилося фото з вітаннями британському спадкоємцю.
Нагадаємо, сім’я отримала Орлу в подарунок 2020 року, після того, як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — народила шістьох цуценят. Одне із них стало новим вихованцем Кейт та Вільяма. Тепер, як бачимо, Орла сама вже стала мамою.