Це зворушливо: Кейт привітала Вільяма з днем народження

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

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Вже традиційно його дружина принцеса Кейт вітає чоловіка публічно в соцмережах. Принцеса Уельська опублікувала на їхній спільній сторінці в Instagram фото із сімейного архіву і підписала не лише від свого імені, а й від імені їх трьох дітей і навіть згадала домашню улюбленицю — собаку Орлу.

«З днем народження! Любимо Кетрін, Джордж, Шарлотта, Луї, Орла та цуценята!» — написано під фото.

Принц Вільям, Орла та щенята / фото: The Prince and Princess of Wales

Знімок зроблено на вулиці, ймовірно, вдома у пари. Вільям сидить на траві і грає з трьома цуценятами.

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Також у день народження принца його привітав та батько. На офіційній сторінці королівської родини з’явилося фото з вітаннями британському спадкоємцю.

Принц Вільям

Нагадаємо, сім’я отримала Орлу в подарунок 2020 року, після того, як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — народила шістьох цуценят. Одне із них стало новим вихованцем Кейт та Вільяма. Тепер, як бачимо, Орла сама вже стала мамою.

Принц Вільям / © Getty Images Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям та Девід Бекхем / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press Принц Вільям / © Associated Press