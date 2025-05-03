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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Це зворушливо: принцеса Євгенія ділиться неопублікованими раніше фотографіями з чоловіком

Принцеса Євгенія відсвяткувала 39-й день народження свого чоловіка Джека Бруксбенка і публічно назвала його «Мій герой».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

3 травня 35-річна принцеса Йоркська, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, поділилася в Instagram серією фотографій свого чоловіка Джека, які раніше не публікувалися.

У підписі до знімку принцеса, яка вийшла заміж за Джека 2018 року, написала:

«З днем ​​народження, мій герой. Боже, минуло вже 14 років, і кожен день народження стає кращим, бо наша родина росте. Найкращий татко на світі і найкращі спогади, і їх буде ще багато».

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, що принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк виховують двох синів: Августа Філіпа Гоука Бруксбенка та Ернеста Джорджа Ронні Бруксбенка.

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

/ © Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

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