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Це зворушливо: принцеса Євгенія ділиться неопублікованими раніше фотографіями з чоловіком
Принцеса Євгенія відсвяткувала 39-й день народження свого чоловіка Джека Бруксбенка і публічно назвала його «Мій герой».
3 травня 35-річна принцеса Йоркська, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, поділилася в Instagram серією фотографій свого чоловіка Джека, які раніше не публікувалися.
У підписі до знімку принцеса, яка вийшла заміж за Джека 2018 року, написала:
«З днем народження, мій герой. Боже, минуло вже 14 років, і кожен день народження стає кращим, бо наша родина росте. Найкращий татко на світі і найкращі спогади, і їх буде ще багато».
Нагадаємо, що принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк виховують двох синів: Августа Філіпа Гоука Бруксбенка та Ернеста Джорджа Ронні Бруксбенка.