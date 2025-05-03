Це зворушливо: принцеса Євгенія ділиться неопублікованими раніше фотографіями з чоловіком

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

Реклама

3 травня 35-річна принцеса Йоркська, дочка принца Ендрю і Сари Фергюсон, поділилася в Instagram серією фотографій свого чоловіка Джека, які раніше не публікувалися.

У підписі до знімку принцеса, яка вийшла заміж за Джека 2018 року, написала:

«З днем ​​народження, мій герой. Боже, минуло вже 14 років, і кожен день народження стає кращим, бо наша родина росте. Найкращий татко на світі і найкращі спогади, і їх буде ще багато».

Реклама

© Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, що принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк виховують двох синів: Августа Філіпа Гоука Бруксбенка та Ернеста Джорджа Ронні Бруксбенка.

© Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

© Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images