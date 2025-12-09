ТСН у соціальних мережах

Церемонія буде камерною: принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо готуються похрестити молодшу дочку

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці цього тижня відвідають важливий сімейний захід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

У п’ятницю, 12 грудня, відбудеться церемонія хрещення їхньої маленької доньки Афіни Мапеллі-Моцці. Вона відбудеться у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу.

На закритому сімейному заході будуть присутні лише найближчі родичі пари, зокрема й батьки Беатріс — колишній принц Ендрю і Сара Фергюсон.

Сара Фергюсон і колишній принц Ендрю / © Getty Images

Сара Фергюсон і колишній принц Ендрю / © Getty Images

Ця поява стане першим заходом Ендрю і Фергі з членами королівської сім’ї від того часу, як король позбавив свого молодшого брата титулу «принца» і титулу «герцога Йоркського» та почестей на тлі відновленої уваги до ступеня зв’язків Ендрю з покійним Джеффрі Епштейном.

Принцеса Беатріс близька до своїх батьків і, звичайно, запросила їх на хрещення онуки.

Едоардо, Беатріс та їхні діти — Афіна, Сієнна та Крістофер / © Getty Images

Едоардо, Беатріс та їхні діти — Афіна, Сієнна та Крістофер / © Getty Images

Нагадаємо, 10-місячна Афіна — друга дитина принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. Малеча народилося передчасно в січні 2025 року і вперше з’явилася на публіці в липні на параді на честь жіночої збірної Англії з футболу в Лондоні. Також пара має старшу дочку Сієнну, якій 4 роки, і з ними живе син Едоардо — Крістофер, йому 9 років.

Принцеса Беатріс із новонародженою дочкою Афіною

Принцеса Беатріс із новонародженою дочкою Афіною

Очікується, що на церемонії з’явиться молодша сестра Беатріс — принцеса Євгенія.

