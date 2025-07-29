Цей день в історії: як граф Джон Спенсер видавав свою дочку леді Діану заміж за принца Чарльза

Леді Діана і її батько Джон Спенсер / © Associated Press

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Леді Діана йшла виходила заміж у 20 років і сьогодні ми згадуємо, як її вів до вівтаря її батько — граф Джон Спенсер.

Наречений майбутньої принцеси на той момент був спадкоємцем британського престолу та країн Співдружності, а сама леді Діана походила зі стародавнього аристократичного роду Спенсерів. Їхній шлюб був представлений як «казкове весілля» та «весілля століття».

Леді Діана Спенсер та граф Джон Спенсер / © Associated Press

У самій Великій Британії цей день був оголошений національним святом, а весілля коштувало скарбниці 2,859 мільйона фунтів стерлінгів.

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Королева Єлизавета II і граф Джон Спенсер / © Associated Press

Розкішне вбрання для принцеси пошила пара валлійських модельєрів Девід та Елізабет Емануелі. На момент створення сукня оцінювалась у 9 тисяч фунтів (близько 11 538 доларів). Про найвідомішу сукню у світі ми розповідали раніше.

Принц Чарльз, леді Діана і батько граф Джон Спенсер / © Associated Press

Нагадаємо, Чарльз і Діана розлучилися 1992 року, а 1996 року відбулося їхнє офіційне розлучення. У шлюбі у них народилося двоє синів — принц Вільям (спадкоємець престолу) та його молодший брат Гаррі.

Королева Єлизавета II і граф Джон Спенсер / © Associated Press

Граф Джон Спенсер, королева Єлизавета II, принцеса Діана та принц Чарльз / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз, весілля 29 липня 1981 року / © Associated Press Весільна сукня принцеси Діани під час попереднього перегляду виставки Diana: A Celebration в Національному центрі конституції в Філадельфії, 1 жовтня 2009 рік / © Associated Press Дизайнерка Елізабет Емануель з двома сукнями і блузкою, які вона спроєктувала для принцеси Діани на аукціоні в Лондоні. / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Getty Images Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / © Associated Press