Цей день в історії: як граф Джон Спенсер видавав свою дочку леді Діану заміж за принца Чарльза

Леді Діана йшла виходила заміж у 20 років і сьогодні ми згадуємо, як її вів до вівтаря її батько — граф Джон Спенсер.
Наречений майбутньої принцеси на той момент був спадкоємцем британського престолу та країн Співдружності, а сама леді Діана походила зі стародавнього аристократичного роду Спенсерів. Їхній шлюб був представлений як «казкове весілля» та «весілля століття».
У самій Великій Британії цей день був оголошений національним святом, а весілля коштувало скарбниці 2,859 мільйона фунтів стерлінгів.
Розкішне вбрання для принцеси пошила пара валлійських модельєрів Девід та Елізабет Емануелі. На момент створення сукня оцінювалась у 9 тисяч фунтів (близько 11 538 доларів). Про найвідомішу сукню у світі ми розповідали раніше.
Нагадаємо, Чарльз і Діана розлучилися 1992 року, а 1996 року відбулося їхнє офіційне розлучення. У шлюбі у них народилося двоє синів — принц Вільям (спадкоємець престолу) та його молодший брат Гаррі.