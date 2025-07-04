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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
844
Час на прочитання
1 хв

Цей колір їй личить: Джорджа Мелоні на діловій зустрічі вигуляла ніжний костюм

Італійка обрала елегантне, але яскраве вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Прем'єр-міністер Малайзії Анвар Ібрагім та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністер Малайзії Анвар Ібрагім та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася 3 липня у Римі з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом. Італійська політикиня з’явилася того дня у яскравому тотал-образі, який був витриманий у лавандовому кольорі.

Мелоні одягла стильний костюм з жакетом і штанами-кльош, який доповнила топом декорованим лелітками, а також сережками з камінням такого відтінку та туфлями з підборами-келихами. Волосся прем’єрка уклала в улюблені легкі локони і зробила ніжний макіяж.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Вона мала яскравий, ошатний і одночасно діловий вигляд, і цього разу тканина костюма не була пом’ятою, як у попередньому її вбранні від бренду Peserico, який вона носила на зустрічі з президентом Республіки Еквадор.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
844
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