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Ці продукти є на кожній кухні: що полюбляє їсти на сніданок принц Вільям
Улюблений сніданок принца Вільяма напрочуд простий, але при цьому сповнений необхідних поживних речовин.
Майбутній король почне ранок не з розкішного сніданку, а звичайнісінького, який може приготувати абсолютно кожна людина на своїй кухні.
Вільям - людина звички, і коли справа стосується його ранкового сніданку, він віддає перевагу двом яйцям, цільнозерновому тосту з маслом, запиваючи все це склянкою яблучного соку і чашкою чаю, пише журнал Ок!.
Експерти з харчування стверджують, що такий сніданок забезпечує баланс білків, вуглеводів та вітамінів, гарантуючи приплив енергії протягом усього ранку.
Інформація про сніданки Вільяма спливла під час його візиту до громадського саду в Корнуоллі 2022 року, де він заповнив анкету про харчування та з хвилюванням розповів виданню CornwallLive, що саме він їсть, щоб розпочати свій день.
Відомо, що яйця мають безліч корисних властивостей. Вони вважаються відмінним джерелом білка, багатого на незамінні амінокислоти, які допомагають організму відновлювати і підтримувати м'язову тканину. Білок підкреслюється як життєво важливий елемент здорового, збалансованого харчування, що підтримує нормальне зростання та стан тканин організму.
Раніше ми вже розповідали, якому сніданку віддає перевагу батько Вільяма – король Чарльз III.