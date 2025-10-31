ТСН у соціальних мережах

Ця цифра багатьох здивує: принц Гаррі назвав вік дітей, в якому їм безпечно реєструватися в соцмережах

Не секрет, що принц Гаррі та Меган Маркл глибоко стурбовані впливом технологій на дітей та молодь.

Принц Гаррі / © Associated Press

Коли принц Гаррі з’явився у випуску подкасту «Хасан Мінхадж не знає, його запитали, як він ставиться до того, що у дітей з’являються смартфони в дуже ранньому віці.

«Не знаю, чи досягли ви вже цього роздоріжжя, але що ви робитимете, коли ваші діти попросять мобільний телефон?» — запитав ведучий принца Гаррі під час інтерв’ю. «Ви дасте їм телефон? Ви говорили про це з Меган, тому що я говорив про це зі своєю дружиною».

«Ми багато про це говоримо», — відповів принц. «Думаю, завдяки тому, що ми знаємо зараз, ми набагато обережніше і неохоче дозволятимемо нашим дітям користуватися соціальними мережами, але проблема в тому, що багато батьків не усвідомлюють цього».

«Бо ні в якому логічному, справедливому, етичному і моральному світі батьки не повинні розглядати цю програму, встановлену на телефоні (а, до речі, наявність телефону у вашої дитини дійсно важливо), але як тільки ви дасте їй доступ до всього іншого, діти залишаться дітьми», — продовжив принц.

Мінхадж наполягав на цьому питанні, згадавши, що його власна дочка, якій сім років, стає старшою, і запитав Гаррі, що вони з Меган планують робити, коли їхні власні діти «досягнуть 8-го, 9-го, 10-го року життя», і зізнався: «Я не знаю, що робити, тому що у мене таке відчуття, ніби мене підставили».

Принц натякнув, що вони з Меган, можливо, віддадуть перевагу «старій школі» і куплять дітям телефони-розкладачки, якщо, звичайно, на той час ситуація в соціальних мережах і технологіях не зміниться на краще.

«Ви маєте рацію, багато батьків відчувають, що у них немає вибору, і у багатьох дітей його немає. Тому що реальність така, що якщо говорити про простий смартфон і старий телефон, то це дві різні речі», — сказав Гаррі. «Якщо ви хочете мати можливість зв’язатися зі своєю дитиною, можливо, нам варто просто дати їй старий телефон… але я думаю, наша мета — зробити так, щоб на той час, як наші діти досягнуть цього віку, ситуація змінилася. Немає причин, через які це має бути так», — заявив Гаррі.

Гаррі також визнав той факт, що обмеження доступу дітей до смартфонів та соціальних мереж саме по собі може зробити їх мішенню для знущань у школі, «бо вони є єдиними людьми, яких немає на цій платформі».

Також ведучий запитав Гаррі, який, на його думку, правильний вік, щоб дозволити дітям зареєструватись у соціальних мережах, на що той відповів: «Для мене це 35 років. Я думаю, як тільки ваш мозок сформується належним чином. Як тільки ви почнете розуміти, хто ви є».

