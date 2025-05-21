Цікава деталь образу: як принцеса Кейт зробила «реверанс» на адресу Гаррі і Меган

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Кетрін підібрала до жовтої сукні Emilia Wickstead капелюх Philip Treacy з великою квіткою, яку носила у день весілля принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року. Примітно, що герцог та герцогиня Сассекська буквально днем раніше відсвяткували сьому річницю свого весілля.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Думки шанувальників розділилися. Хтось вважає, що Кейт хотіла зробити так званий «реверанс» на адресу пари, привітавши їх таким чином із річницею, інші ж порахували, що Кейт не зобов’язана пам’ятати, коли і куди одягала цей капелюх і це просто збіг.

Принцеса Уельська на весіллі Меган і Гаррі з дочкою Шарлоттою / © Associated Press

Нагадаємо, на весіллі Сассекських 2018 року Кетрін з’явилася через місяць після народження своєї третьої дитини — сина принца Луї. Вона того дня одягла біле пальто і той самий капелюх з пишними трояндами. Нагадаємо, тоді перед весіллям Кейт та Меган посварилися через образи дівчаток-квіткарок, однією з них була і дочка Уельських — принцеса Шарлотта.

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