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Цікава деталь образу: як принцеса Кейт зробила «реверанс» на адресу Гаррі і Меган
Учора під час садової вечірки в Букінгемському палаці принцеса Уельська з’явилася в капелюсі, який тісно пов’язаний з подружжям Сассекських.
Кетрін підібрала до жовтої сукні Emilia Wickstead капелюх Philip Treacy з великою квіткою, яку носила у день весілля принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року. Примітно, що герцог та герцогиня Сассекська буквально днем раніше відсвяткували сьому річницю свого весілля.
Думки шанувальників розділилися. Хтось вважає, що Кейт хотіла зробити так званий «реверанс» на адресу пари, привітавши їх таким чином із річницею, інші ж порахували, що Кейт не зобов’язана пам’ятати, коли і куди одягала цей капелюх і це просто збіг.
Нагадаємо, на весіллі Сассекських 2018 року Кетрін з’явилася через місяць після народження своєї третьої дитини — сина принца Луї. Вона того дня одягла біле пальто і той самий капелюх з пишними трояндами. Нагадаємо, тоді перед весіллям Кейт та Меган посварилися через образи дівчаток-квіткарок, однією з них була і дочка Уельських — принцеса Шарлотта.