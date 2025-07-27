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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

Цікаве спостереження: чому іспанська інфанта Софія носить тільки розпущене волосся

Іспанська інфанта Софія часто з’являється на публічних заходах із сім’єю чи самостійно. І майже щоразу виходить у світ з розпущеним волоссям.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Немає жодної публічно відомої причини, через яку дочка королеви Летиції не часто збирала своє волосся у хвіст чи пучок, як її старша сестра принцеса Леонор.

Ми ніколи не бачили Софію з кінським хвостом і, мабуть, носити такі зачіски чи ні — це її особисті вподобання.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта любить носити розпущене волосся або укладене по-іншому, наприклад, хвилі або заплітає дві невеликі кіски спереду і заколює із шпилькою ззаду, при цьому основна частина її волосся все одно залишається розпущеною. Розглядаємо деякі її публічні виходи та образи на фотографіях.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Також раніше ми розповідали, чому Софія вважає за краще не носити взуття на підборах.

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