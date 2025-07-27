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Цікаве спостереження: чому іспанська інфанта Софія носить тільки розпущене волосся
Іспанська інфанта Софія часто з’являється на публічних заходах із сім’єю чи самостійно. І майже щоразу виходить у світ з розпущеним волоссям.
Немає жодної публічно відомої причини, через яку дочка королеви Летиції не часто збирала своє волосся у хвіст чи пучок, як її старша сестра принцеса Леонор.
Ми ніколи не бачили Софію з кінським хвостом і, мабуть, носити такі зачіски чи ні — це її особисті вподобання.
Інфанта любить носити розпущене волосся або укладене по-іншому, наприклад, хвилі або заплітає дві невеликі кіски спереду і заколює із шпилькою ззаду, при цьому основна частина її волосся все одно залишається розпущеною. Розглядаємо деякі її публічні виходи та образи на фотографіях.
Також раніше ми розповідали, чому Софія вважає за краще не носити взуття на підборах.