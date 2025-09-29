Цікаве спостереження: експертка розповіла, як змінюється принцеса Кейт, коли камери вимикаються

Принцеса Уельська / © Getty Images

Будучи однією з найпопулярніших членів королівської родини, 43-річна принцеса Кейт привертає до себе пильну увагу громадськості та ЗМІ.

Проте публіка бачить принцесу лише з одного боку, коли її знімають численні камери. А яка ж Кейт за зачиненими дверима?

Королівська коментаторка Кеті Ніколл, поділившись своєю думкою з The Mirror, зазначила, що в житті принцеси спостерігалася одна помітна зміна, коли вона не перебувала в центрі уваги: вона ставала більш прив’язаною до чоловіка принца Вільяма.

«Я була з ними багато разів, і коли камери опускаються, ви часто бачите, як вони йдуть, а Кейт обіймає його за талію, або він кладе руку їй на поперек», — каже пані Ніколл, авторка книжки «Кейт: майбутня королева».

«Між ними існує прекрасна близькість, і якщо на початку їхнього шлюбу вони, здавалося, соромилися виявляти ніжність на публіці, то зараз вони набагато впевненіші в собі», — продовжила вона.

Хоча вони не демонструють такий самий рівень публічності, як, наприклад, принц Гаррі та Меган Маркл, яких рідко можна побачити такими, що не тримаються за руки, Вільям, і Кейт часто поділяють милі швидкоплинні моменти ніжності на публіці. І надалі, як нам здається, таким моментів публіка бачитиме ще більше.