Суспільство
166
1 хв

Цікаве спостереження: експертка розповіла, як змінюється принцеса Кейт, коли камери вимикаються

Принцеса Уельська стала офіційним членом королівської родини 2011 року. І за ці роки вона звикла бути на очах у публіки та вміти тримати обличчя перед камерами.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Будучи однією з найпопулярніших членів королівської родини, 43-річна принцеса Кейт привертає до себе пильну увагу громадськості та ЗМІ.

Проте публіка бачить принцесу лише з одного боку, коли її знімають численні камери. А яка ж Кейт за зачиненими дверима?

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Королівська коментаторка Кеті Ніколл, поділившись своєю думкою з The Mirror, зазначила, що в житті принцеси спостерігалася одна помітна зміна, коли вона не перебувала в центрі уваги: вона ставала більш прив’язаною до чоловіка принца Вільяма.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

«Я була з ними багато разів, і коли камери опускаються, ви часто бачите, як вони йдуть, а Кейт обіймає його за талію, або він кладе руку їй на поперек», — каже пані Ніколл, авторка книжки «Кейт: майбутня королева».

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

«Між ними існує прекрасна близькість, і якщо на початку їхнього шлюбу вони, здавалося, соромилися виявляти ніжність на публіці, то зараз вони набагато впевненіші в собі», — продовжила вона.

Хоча вони не демонструють такий самий рівень публічності, як, наприклад, принц Гаррі та Меган Маркл, яких рідко можна побачити такими, що не тримаються за руки, Вільям, і Кейт часто поділяють милі швидкоплинні моменти ніжності на публіці. І надалі, як нам здається, таким моментів публіка бачитиме ще більше.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

