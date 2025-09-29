Цікавий факт: яку річ король Чарльз III ніколи не бере з собою в подорожі і відпустку

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III ніколи не бере з собою в подорож паспорт і на це є вагома причина, тому що король його просто не має.

Британські паспорти видаються від імені Його Величності, тому згідно інформації на сайті королівської сім’ї, яку цитує сайт womanandhome.com, королю не обов’язково мати паспорт самому.

Король Чарльз III / © Associated Press

На першій сторінці британського паспорта написано: «Державний секретар Його Британської Величності просить та вимагає від імені Його Величності всіх, кого це може стосуватися, дозволити власнику паспорта вільний проїзд без перешкод та надавати йому необхідну допомогу та захист».

Те саме було і з покійною королевою Єлизаветою II, у якої не було ні паспорта, ні прав водія, хоча за кермом вона їздила до похилого віку.

Королева Єлизавета II і принц Чарльз / © Getty Images

Однак, це не стосується інших членів королівської сім’ї, незалежно від їхнього рангу, оскільки цей виняток поширюється тільки на самого монарха. У зв’язку з цим, поки Чарльз був принцом Уельським, йому доводилося брати з собою паспорт для закордонних поїздок аж до сходження на престол у вересні 2022 року.