Цікавий спосіб: у шведському королівстві показали, як позбавляються ялинки після свят

Ялинка / © Associated Press

Реклама

У королівському палаці Швеції показали, як вони позбавлялися ялинки і вибрали для цього вельми нетрадиційний спосіб.

«Сьогодні, на двадцятий день Різдва, у багатьох шведських будинках, включаючи Королівський палац, прибирають різдвяні прикраси.

Шведский королевский дворец / © Шведська королівська родина/Instagram

Частина ялинок, що прикрашали палац на Різдво, вирушає на переробку. Інші використовуються для виробництва тріски для біопалива», — йдеться у підписі до відео.

Реклама

А ще нещодавно королева Сильвія показувала, як прикрашала ялинки зі своїми онуками у палаці.