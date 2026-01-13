- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Цікавий спосіб: у шведському королівстві показали, як позбавляються ялинки після свят
Згідно з давньою традицією на двадцятий день від Різдва слід прибирати ялинки та святкові прикраси.
У королівському палаці Швеції показали, як вони позбавлялися ялинки і вибрали для цього вельми нетрадиційний спосіб.
«Сьогодні, на двадцятий день Різдва, у багатьох шведських будинках, включаючи Королівський палац, прибирають різдвяні прикраси.
Частина ялинок, що прикрашали палац на Різдво, вирушає на переробку. Інші використовуються для виробництва тріски для біопалива», — йдеться у підписі до відео.
А ще нещодавно королева Сильвія показувала, як прикрашала ялинки зі своїми онуками у палаці.