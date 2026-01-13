ТСН у соціальних мережах

Суспільство
129
1 хв

Цікавий спосіб: у шведському королівстві показали, як позбавляються ялинки після свят

Згідно з давньою традицією на двадцятий день від Різдва слід прибирати ялинки та святкові прикраси.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Ялинка

Ялинка / © Associated Press

У королівському палаці Швеції показали, як вони позбавлялися ялинки і вибрали для цього вельми нетрадиційний спосіб.

«Сьогодні, на двадцятий день Різдва, у багатьох шведських будинках, включаючи Королівський палац, прибирають різдвяні прикраси.

Шведский королевский дворец / © Шведська королівська родина/Instagram

Частина ялинок, що прикрашали палац на Різдво, вирушає на переробку. Інші використовуються для виробництва тріски для біопалива», — йдеться у підписі до відео.

А ще нещодавно королева Сильвія показувала, як прикрашала ялинки зі своїми онуками у палаці.

