Цю сукню вона вже носила: згадуємо перший вихід принцеси Кейт у ніжній сукні від Gucci

Принцеса Кейт та принц Вільям, 2026 рік / © Associated Press

Принцесса Уельська відвідала 79-ту церемонію вручення премії Британської академії кіномистецтва — це була її перша за три роки поява на цьому заході. Її Високість прийшла на церемонію у вишуканій вечірній сукні від Модного дому Gucci, яка була для неї створена за індивідуальним замовленням.

Принцеса Кейт, 2026 рік / © Associated Press

Образ Кетрін був вишуканим, елегантним та романтичним через фасон та поєднання у дизайні сукні рожевого, кремового та бордового відтінків. Також цікавості вбранню додавав оксамитовий пояс на талії, який принцеса доповнила бордовим клатчем.

Принцеса Кейт та принц Вільям, 2026 рік / © Associated Press

Однак ця вишукана сукня не новинка у гардеробі Кейт, адже вперше вона її одягла 2019 року на галавечерю, яка проводилася на підтримку програми «Школи з турботою про психічне здоров’я» у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

Того разу Кейт, яка носила титул герцогині Кембриджської, поєднала сукню з оксамитовим клатчем та сережками Kiki McDonough з морганітом та діамантами, а її волосся було трохи зібране.

Принцеса Кейт, 2019 рік / © Associated Press

Сукня Кейт була створена Gucci за часів роботи у бренді дизайнера Алессандро Мікеле. Однак повернення до цієї сукні зараз здається дуже своєчасним, адже рожеві відтінки — від рожевого до малинового — є трендовими на подіумах і все частіше потрапляють у реальні гардероби.

Принцеса Кейт, 2019 рік / © Associated Press