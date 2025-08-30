Цю тіару носила її бабуся: що відомо про головну весільну прикрасу принцеси Ліхтенштейну

Марія Кароліна Ліхтенштейнська та її чоловік Леопольдо Мадуро Фоллмера / © Getty Images

30 серпня в Ліхтенштейні відбулося розкішне і красиве весілля 28-річної принцеси Марії Кароліни та її коханого 34-річного Леопольдо Мадуро Фоллмера.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Церемонія відбулася в соборі Святого Флоріна у Вадуці. Наречена з’явилася у свій важливий день у діамантовій тіарі у вигляді торочки, яка виконана в популярному дизайні, що зустрычається в багатьох королівських колекціях, зокрема тіару схожого дизайну в день свого весілля носила королева Єлизавета II. Тіара, яку надягла Марія Кароліна, називається Габсбурзькою торочкою.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Габсбурзьку торочку виготовила A. E. Köchert — одна з найстаріших ювелірних компаній Австрії, заснована Якобом Генріхом Кехертом 1814 року, — близько 1890 року для ерцгерцогині Марії Терезії Австрійської (уродженої інфанти Португальської), дочки короля Португалії Мігеля I і дружини Карла Людвіга — ерцгерцога Австрійського.

Після падіння Австро-Угорської імперії ерцгерцогиня Марія Терезія зберегла тіару Габсбургів з торочками, і впродовж багатьох років її передають у спадок у їхній сім’ї. Також саме в цій тіарі виходила заміж Марія Кінскі — принцеса Ліхтенштейну і бабуся Марії Кароліни.

Спадковий принц Ганс-Адам Ліхтенштейнський і графиня Марі Кінскі обмінюються клятвами 30 липня 1967 року / © Getty Images

1966 року Марія заручилася з Гансом-Адамом II, принцом Ліхтенштейну, своїм троюрідним братом. Пара одружилася в соборі Святого Флоріна 30 липня 1967 року. У них було четверо дітей і п’ятнадцять онуків.