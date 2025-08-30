ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Цю тіару носила її бабуся: що відомо про головну весільну прикрасу принцеси Ліхтенштейну

Наречена обрала старовинну сімейну тіару, яка передається в її родині протягом багатьох років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марія Кароліна Ліхтенштейнська та її чоловік Леопольдо Мадуро Фоллмера

Марія Кароліна Ліхтенштейнська та її чоловік Леопольдо Мадуро Фоллмера / © Getty Images

30 серпня в Ліхтенштейні відбулося розкішне і красиве весілля 28-річної принцеси Марії Кароліни та її коханого 34-річного Леопольдо Мадуро Фоллмера.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Церемонія відбулася в соборі Святого Флоріна у Вадуці. Наречена з’явилася у свій важливий день у діамантовій тіарі у вигляді торочки, яка виконана в популярному дизайні, що зустрычається в багатьох королівських колекціях, зокрема тіару схожого дизайну в день свого весілля носила королева Єлизавета II. Тіара, яку надягла Марія Кароліна, називається Габсбурзькою торочкою.

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Марія Кароліна Ліхтенштейнська / © Getty Images

Габсбурзьку торочку виготовила A. E. Köchert — одна з найстаріших ювелірних компаній Австрії, заснована Якобом Генріхом Кехертом 1814 року, — близько 1890 року для ерцгерцогині Марії Терезії Австрійської (уродженої інфанти Португальської), дочки короля Португалії Мігеля I і дружини Карла Людвіга — ерцгерцога Австрійського.

Після падіння Австро-Угорської імперії ерцгерцогиня Марія Терезія зберегла тіару Габсбургів з торочками, і впродовж багатьох років її передають у спадок у їхній сім’ї. Також саме в цій тіарі виходила заміж Марія Кінскі — принцеса Ліхтенштейну і бабуся Марії Кароліни.

Спадковий принц Ганс-Адам Ліхтенштейнський і графиня Марі Кінскі обмінюються клятвами 30 липня 1967 року / © Getty Images

Спадковий принц Ганс-Адам Ліхтенштейнський і графиня Марі Кінскі обмінюються клятвами 30 липня 1967 року / © Getty Images

1966 року Марія заручилася з Гансом-Адамом II, принцом Ліхтенштейну, своїм троюрідним братом. Пара одружилася в соборі Святого Флоріна 30 липня 1967 року. У них було четверо дітей і п’ятнадцять онуків.

Спадковий принц Ганс-Адам Ліхтенштейнський і графиня Марі Кінскі обмінюються клятвами 30 липня 1967 року / © Getty Images

Спадковий принц Ганс-Адам Ліхтенштейнський і графиня Марі Кінскі обмінюються клятвами 30 липня 1967 року / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie