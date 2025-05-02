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Цим страждають багато британців: син королеви Камілли публічно розповів про проблеми зі здоров’ям
Том Паркер Боулз розповів про те, що він страждає від того самого захворювання, яке вражає мільйони людей по всій Великій Британії.
Єдиний син королеви Камілли відверто розповів про свої важкі проблеми зі здоров’ям у подкасті Геббі Логан Mid Point, зізнавшись, що його охопив страх смерті через страждання від іпохондрії.
«Я повний іпохондрик, я завжди впевнений, що помираю від чогось, наприклад, головний біль завжди означає рак мозку, кашель завжди означає рак легень. Я ходжу до свого лікаря, який є чудовою людиною, досить часто, і кажу: „Ось воно, лікарю, це найголовніше“», — говорить 50-річний Том.
Іпохондрія, також відома як тривога за здоров’я, пояснюється в NHS (Національній службі здоров’я) так: «Коли ви проводите так багато часу, турбуючись про те, що ви хворі або можете захворіти, це починає опановувати ваше життя. Це пов’язано з обсесивно-компульсивним розладом», пише express.co.uk.
За оцінками, від цього захворювання може страждати від 5 до 10% населення Великої Британії.
Том Паркер-Боулз раніше не розповідав про свої проблеми із ментальним здоров’ям. Він публічна особа, працює ресторанним критиком і пише кулінарні книжки. Іноді з’являється на заходах зі своєю матір’ю королевою Каміллою. Минулого року вона відвідувала презентацію його нової книжки «Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Карла Чарльза», де Том розкриває 100 рецептів, що охоплюють два сторіччя королівської родини.