Цим страждають багато британців: син королеви Камілли публічно розповів про проблеми зі здоров’ям

Королева Камілла із сином Томом / © Getty Images

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Єдиний син королеви Камілли відверто розповів про свої важкі проблеми зі здоров’ям у подкасті Геббі Логан Mid Point, зізнавшись, що його охопив страх смерті через страждання від іпохондрії.

«Я повний іпохондрик, я завжди впевнений, що помираю від чогось, наприклад, головний біль завжди означає рак мозку, кашель завжди означає рак легень. Я ходжу до свого лікаря, який є чудовою людиною, досить часто, і кажу: „Ось воно, лікарю, це найголовніше“», — говорить 50-річний Том.

Том Паркер Боулз / © Getty Images

Іпохондрія, також відома як тривога за здоров’я, пояснюється в NHS (Національній службі здоров’я) так: «Коли ви проводите так багато часу, турбуючись про те, що ви хворі або можете захворіти, це починає опановувати ваше життя. Це пов’язано з обсесивно-компульсивним розладом», пише express.co.uk.

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За оцінками, від цього захворювання може страждати від 5 до 10% населення Великої Британії.

Том Паркер-Боулз раніше не розповідав про свої проблеми із ментальним здоров’ям. Він публічна особа, працює ресторанним критиком і пише кулінарні книжки. Іноді з’являється на заходах зі своєю матір’ю королевою Каміллою. Минулого року вона відвідувала презентацію його нової книжки «Кулінарія та корона: королівські рецепти від королеви Вікторії до короля Карла Чарльза», де Том розкриває 100 рецептів, що охоплюють два сторіччя королівської родини.

Королева Камілла і Том Паркер Боулз / © Getty Images