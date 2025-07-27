Цьому була причина: чому королева Єлизавета II віддавала перевагу яскравому гардеробу

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Монархиня казала, що публіка має бачити свою королеву, а для цього вона має бути яскраво одягненою, бути помітною у натовпі.

Протягом семи десятиліть своєї суспільної діяльності королева використовувала свій стиль в одязі, щоб бути помітною, тонко висловлювати свої думки та блискуче вести дипломатію на світовій арені.

Виставка суконь королеви Єлизавети II на честь її 90-річчя в Букінгемському палаці / © Associated Press

Виставка «Королева Єлизавета II: її життя в стилі» у Королівській галереї представить близько 200 предметів одягу та аксесуарів, що належать до різних періодів її життя, майже половина з яких ніколи не виставлялася на публіці, про це раніше повідомляв Букінгемський палац.

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Всі ми пам’ятаємо яскраві пальта та сукні Її Величності. Модернізацію її стилю приписують Гарді Емісу, він починаючи від 1950-х років почав створювати для королеви яскравіші сукні монохромних відтінків, пише Mirror.

Виставка в Букінгемському палаці / © Associated Press

«На чемпіонаті світу 1966 року вона була одягнена в яскраво-жовте вбрання, яке виділялося в королівській ложі стадіону „Вемблі“. Це означало, що будь-хто, хто прийшов на матч, міг побачити крихітну фігурку в жовтому і зрозуміти, що це королева», — каже Єн Ллойд, автор книжки «Королева: 70 розділів із життя Єлизавети II».

Королева Єлизавета II на стадіоні Вемблі, 1966 рік / © Associated Press

Це було частиною її почуття обов’язку. Вона знала, що люди часто бачать її здалеку, тому, одягнувши яскраві, соковиті кольори, вони одразу ж розуміли, що це вона. Монархиня використовувала всю палітру кольорів, підбираючи відповідний капелюх. І робила це до останніх днів.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II та принцеса Анна / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

В останні три десятиліття життя королеви одяг для неї шили на її власному заводі її старша костюмерка та особиста дизайнерка Анджела Келлі.

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Анджела Келлі / © Getty Images