Цьому не судилося збутися: що принц Вільям пообіцяв мамі — принцесі Діані — після її розлучення з Чарльзом
Принцеса Діана та принц Чарльз розлучилися 28 серпня 1996 року, а через рік принцеса Уельська трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі.
Того дня, коли принц Чарльз і принцеса Діана офіційно оформили розлучення, Вільям, якому на той момент було 14 років, дав мамі обіцянку — повернути їй титул Її королівської Високості, який забрали при розлученні, коли він (Вільям) стане королем.
Після розлучення як компенсація за розлучення Діана отримала одноразову виплату у розмірі 17 мільйонів фунтів стерлінгів та 350 000 фунтів стерлінгів на рік на утримання свого особистого офісу. Однак саме той факт, що у неї відібрали титул, залишив її в глибокому розпачі, і молодий принц Вільям присягнув виправити цю помилку, пише Mirror.
У день свого весілля в липні 1981 року Діана стала Її Королівською Високістю, принцесою Уельською, але коли її розлучення з Чарльзом було остаточно оформлено, вона стала іменуватися Діаною, принцесою Уельською, що викликало у неї сильне сум’яття через цю зміну.
Втрата титулу Її Королівської Високості означала, що друзям та співробітникам більше не потрібно було робити реверанси у присутності Діани. Це також означало, що тепер їй доведеться робити реверанси чоловікові, двом синам та цілій низці молодших членів королівської родини.
Тоді її старший син Вільям і дав їй зворушливу обіцянку. Він сказав їй: «Не хвилюйся, мамо, коли я стану королем, я поверну тобі його (титул Її королівської Високості).
За словами колишнього дворецького, Пола Баррелла, ця розмова довела Діану до сліз. Незважаючи на глибокодумне зауваження Вільяма, йому так і не вдалося виконати свою обіцянку, оскільки через рік принцеса Діана трагічно загинула.