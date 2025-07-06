Цьому є дві причини: чому королева Камілла не носила тіару на весіллі з королем Чарльзом

Весілля Камілли та Чарльза / © Getty Images

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У той час як королівські наречені традиційно одягають блискучу тіару під час своїх прогулянок до вівтаря, Камілла вирішила одягти золотий головний убір із пір’ям від Філіпа Трейсі.

Це рішення мало кілька причин. По-перше, це весілля не було першим для обох членів пари. Чарльз раніше був одружений з принцесою Діаною, а Камілла була одружена з офіцером британської армії Ендрю Паркером-Боулзом від 1973 до 1995 рік. Нещодавно ми розповідали про перший весільний образ Камілли, а замість тіари вона тоді носила діамантовий обруч, який їй дала її бабуся Соня Кеппел Кьюбітт.

Перше весілля Камілли Шанд, 1973 рік / © Getty Images

По-друге, Чарльз і Камілла мали не зовсім традиційне королівське весілля. Пара пов’язала себе узами шлюбу на громадянській церемонії, за якою послідувало релігійне благословення, а не церковна церемонія.

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У день весілля Камілла продемонструвала два ансамблі, обидва від британської пари дизайнерів Антонії Робінсон та Анни Валентайн. Вона носила кремову шовкову шифонову сукню з відповідним пальтом та капелюхом для цивільної церемонії у Віндзорській ратуші, потім блідо-блакитну шифонову сукню з пальтом до підлоги з довгими рукавами, увінчану пір’яним головним убором, для служби молитви та посвяти у каплиці Святого Георгія.

Весілля Чарльза та Каміли, 2005 рік / © Getty Images

Через двадцять років шлюбу королева Камілла тепер часто з’являється в тіарах, багато з них раніше належали королеві Єлизаветі II. Раніше ми писали про улюблену діамантову тіару королеви Камілли.

Весілля Чарльза та Каміли, 2005 рік / © Getty Images