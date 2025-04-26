Цьому є причина: чому королі Британії та Нідерландів не приїхали на прощання з Папою Римським

Король Віллем-Олександр і король Чарльз III / © Getty Images

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Прощання з понтифіком відбулося у присутності численних високопоставлених гостей, світових лідерів та членів королівських будинків. Але були присутні не всі.

Британську королівську родину представляв не король Чарльз III, а його син — спадкоємець престолу принц Уельський Вільям. У Британії це своєрідна традиція, що саме принц Уельський представляє корону на похороні Папи. Будучи спадкоємцем престолу, принц Чарльз представляв свою матір Єлизавету на похороні Папи Івана Павла II 2005 року.

Принц Уельський Вільям у Ватикані / © Associated Press

Від нідерландської королівської родини не приїхав ніхто, оскільки саме цього дня відбувалися святкування Дня короля на честь завтрашнього дня народження Віллема-Олександра.

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© Getty Images

Україну на прощанні з Папою представляв президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.