Туалет не на вулиці: який вигляд має найдорожча квартира в Росії, яку Путін купив для Аліни Кабаєвої

Її називають таємною коханкою російського "фюрера". А ще матір'ю його трьох дітей. І саме її Путін обдаровує розкішними подарунками, одним із них стала найбільша квартира в Росії, дизайн якої розробляв сам Валентин Юдашкін.

У розслідуванні видання "Проєкт" розповідається про те, що Володимир Путін 2011 року купив для олімпійської чемпіонки двоповерховий пентхаус на 2600 квадратних метрів, збудований у сочинському житловому комплексі "Королівський парк". Повідомляється, що Кабаєва особисто приїжджала до Сочі у цей комплекс і буквально показала пальцем, які саме квартири вона хоче, а також те, на кого вони мають бути оформлені.

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Цей королівський пентхаус був записаний на Олега Руднова — нині вже покійного петербурзького медіаменеджера, який познайомився з Путіним ще 1996 року, під час виборчої кампанії Анатолія Собчака, штаб якого на той час очолював Путін. Від того часу Руданов був у близькому до Путіна колі бізнесменів, виконуючи, як і вони, педантичні місії на користь глави держави. Квартира була оплачена коштом з "гаманця" президента Росії Володимира Путіна — кіпрського офшору Ermira. А 2021 року база нерухомості ЦІАН назвала цей пентхаус найбільшою квартирою в Росії.

Який вигляд мають ці розкішні апартаменти, ви можете подивитися на знімках, представлених у телеграм-каналі "Проєкт".

Упевнені, багатьом пересічним росіянам такі квартири навіть не снилися. Як і тим, хто живе ледь не в руїнах із туалетом на вулиці та вважає це нормою.

Окрім пентхауса Аліна Кабаєва розпорядилася придбати ще дві сусідні квартири, які були оформлені на її бабусю Ганну Зацепіліну. А ще всі квартири купувалися за ціною значно нижчою від ринкової.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд мають квартири та вілли Людмили Путіної (колишньої дружини президента) та її нового чоловіка.

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