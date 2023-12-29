Тур до Італії і не тільки: оприлюднено плани принца та принцеси Уельських на 2024 рік

Принц і принцеса Уельські зараз насолоджуються зимовою відпусткою в Сандрінгемі після якої розпочнуть активну роботу в новому сезоні.

Кенсінгтонський палац уже анонсував, що в новому 2024 році Кейт та Вільям Уельські вирушать з туром до Італії та відвідають Рим. Зазначимо, що минулого року принцеса Кейт не виїжджала за кордон в офіційній ролі, а Вільям вирушив на кілька днів до Польщі, щоб відвідати британські війська на кордоні з Україною та висловити підтримку біженцям. Він також вирушив до Сінгапуру для вручення своєї третьої нагороди Earthshot Prize, пише People.

Принц і принцеса Уельські із сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

У новому році королівське подружжя також продовжить свої поточні кампанії — ініціативу Вільяма Homewards, яка бореться з бездомністю, та програму Кейт "Shaping Us", яка підтримує розвиток дітей у ранньому віці. А наприкінці року принц Вільям за традицією знову вручатиме премію Earthshot Prize вчетверте.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Також принц і принцеса Уельські продовжать підтримувати короля Чарльза III та королеву Каміллу, як у Великій Британії, так і за кордоном. У жовтні 2023 року Уельські допомагали вітати президента Південної Кореї під час його візиту до Великої Британії, а також допомагали приймати дипломатичний корпус на щорічному прийомі в Букінгемському палаці.

Принцеса Уельська на державному бенкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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