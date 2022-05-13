Тварини, що стали символами війни: Фенікс, Патрон, Шафа та інші

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато тварин. Деякі з них самі стали героями та символами відважності та незламності українського народу.

Кіт Фенікс

Фотографії кота, що обгорів, знайденого під уламками зруйнованого будинку в Андріївці Макарівського району Київської області, облетіли всі ЗМІ.

Його відправили до ветклініки, надали допомогу, дали нове ім'я Фенікс, як "що відродився з пекла". Зараз кіт почувається чудово і вже живе у нового люблячого господаря.

"Спаситель (новий господар кота Володимир – Прим. ред.) жартівливо каже, що Фенікс — це і є українська біологічна зброя: "він не горить у вогні, стрибає вгору на 20 м, а в довжину на 50 м і може перегризти будь-яке залізо, зокрема ворожу бронетехніку. Тепер зрозуміло, чому окупанти в паніці покинули Київську область!” – пише команда UAnimals.

Пес Патрон

Патрон працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області та став справжньою зіркою Instagram. Спочатку джек-рассел-тер'єра готували до участі у виставках та змаганнях та навмисно до кар'єри сапера не готували. 9 травня пес отримав нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу".

Фото: Facebook/ ДСНС України

Господар Патрона – керівник піротехнічної групи управління ДСНС України з Чернігівської області Михайло Ільов. Станом на 8 травня Патрон допоміг знайти 236 вибухових пристроїв.

Кішка Шафа

Фото: фото: Ніна Грушецька

На початку березня будинок зруйнували окупанти – до будівлі потрапила ракета. Тільки на початку травня люди, що проходили повз, помітили, що на одному з поверхів живе кіт. На допомогу прийшли волонтери із "Зоопатруля". Волонтери підняли дрон, щоб переконатися, що кішка жива. Місцеві рятувальники не мали потрібної техніки, щоб зняти тварину, тому залучили колег із сусіднього Ірпеня, які не відмовили, і два сміливці піднялися до квартири.

Кішка, яка отримала нове ім'я Шафа на честь знаменитої кухонної шафки, прожила майже два місяці у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі. Без води, їжі та можливості вибратися.

Собачка у зеленій хустці

Марію Юхимівну з Горенки тепер знає вся Україна – вона стала зіркою соцмереж. Популярною її зробила фотографія Олега Переверзєва, на якій бабуся пестить свою закутану хусткою чорну собачку.

Марія Юхимівна з Горенки

Вона кутала собаку в хустку, щоб та не боялася. Хоча дуже страшно було і їй самій. Вона не покинула свою Боню, коли для собачки не знайшлося місця під час евакуації з-під обстрілу окупантів. Тепер жінка планує відремонтувати полагоджений будинок і посадити город.

Рудий кіт із Бучі

Усі бачили знімок, на якому зазнімкований рудий кіт, оточений журналістами з фотоапаратами. Кіт став цікавішим за спалений танк на фоні.

"А знаєте, що найцікавіше? Що кота ніхто не забрав. Усі пофоткалися та пішли", — написав Віталій Крижановський у Facebook. Проте пізніше повідомили, що кіт знайшов нових господарів, які оточили його любов'ю та турботою.

Кошеня на вікні

Пухнасте кошеня сиділо на вікні зруйнованого будинку в Макарові. Фотографії тварини зробив Костянтин Сова, завдяки чому кіт зміг знайти свою нову господиню – йому дала притулок кінорежисерка з Києва Леся Харченко.

Хатіко з Бучі

Вірний пес породи акіта-іну не хотів покидати свій рідний будинок і понад місяць ночував на його порозі. На жаль, його господиня не зможе повернутись – вона загинула під час окупації.

Волонтери годували собаку, а потім знайшли йому нову родину.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

Читайте також: