Тяжкий люкс кремлівського диктатора: одяг, аксесуари та інші "іграшки" Путіна

Нещодавно під час виступу в Лужниках Путін з'явився на публіці в пальті від люксового італійського бренду Loro Piana. Звичайно, це не єдиний дорогий бренд, якому віддає перевагу кремлівський диктатор.

Одяг від люксових марок

Володимир Путін / Associated Press

Пальто за майже півтора мільйона рублів із колекції осінь-зима 2021-22 наробило багато галасу у соцмережах. Але соцмережі в РФ нині закриті, тому пересічний росіянин про це і не дізнається. А тим часом, експерти порахували, що вартість пальта в 31 раз перевищує середньомісячну заробітну плату по Росії.

Путін поєднав його зі світлим джемпером із високою горловиною за 2400 фунтів стерлінгів та декількома іншими предметами дизайнерського одягу з досить високими цінниками, пише Mirror.

Зазвичай "фюрер" носить пошиті на замовлення костюми та "суворі" краватки, за що отримав прізвисько "Людина в чорному" за те, що віддає перевагу чорному одягу. Костюми для Путіна шиє один і той самий кравець, вартість одного такого костюма близько 5,5 тисячі доларів.

Володимир Путін / Getty Images

Кажуть, що його улюбленим брендом одягу є Brioni, італійський бренд, який одягав Джеймса Бонда, а улюблене взуття від John Lobb або Salvatore Ferragamo. Але, щоб не привертати увагу людей до брендів, особистий стиліст Путіна завжди знімає етикетки з одягу.

Поза офісом Путін носить пуловери з V-подібним вирізом, любить чорні водолазки та куртки.

Володимир Путін / Getty Images

У повсякденному житті Путін теж любить носити бренд Loro Piana, який зараз, до речі, жертвує частину доходів від продажу на допомогу Україні.

Володимир Путін / Getty Images

На тренування Путін ходив раніше у спортивному костюмі цієї марки вартістю 3220 доларів. Словом, важко уявити, як Путін купує собі все це на скромну державну зарплату у кількасот тисяч доларів.

Аксесуари

Володимир Путін / Getty Images

Кремлівський лідер відомий своєю любов'ю до дорогого одягу та люксових брендів. Особливу слабкість Путін має до годинників. Кажуть, він зібрав колекцію дорогих аксесуарів на суму понад 679 тисяч доларів. Один з екземплярів його годинника оцінюється в понад 407 тисяч доларів від бренду Tourbograph з прошитим вручну ремінцем з крокодилячої шкіри та позолоченими дужками.

Нерухомість

Величезні витрати Володимира Путіна не обмежуються тільки одягом або дорогими аксесуарами. Одна з основних статей видатків – нерухомість. Він володіє особняком вартістю 1 мільярд доларів, відомий як "Палац Путіна". Також він володіє 19 іншими будинками, 58 літаками і вертольотами і кількома яхтами на загальну суму приблизно 99 мільйонів доларів. Цей палац було показано у відеоролику російського антикорупційного активіста Олексія Навального. Проте Кремль стверджує, що будинок є бізнес-підприємством різних бізнесменів.

Повідомлялося, що на території є велика церква, амфітеатр та гостьовий будинок площею 27 000 квадратних футів із ще 11 спальнями. Кажуть, там навіть є казино у стилі Лас-Вегаса з баром та басейном.

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