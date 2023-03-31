"Тяжкий" люкс по-королівськи: принц Гаррі прийшов на суд у Лондоні в сорочці від відомого бренду

Скандальний принц вирішив не заощаджувати на гардеробі.
Британський принц Гаррі вирішив особисто відвідувати судові слухання у Лондоні, тому на деякий час повернувся зі США до Великої Британії. Суд, який відвідує герцог Сассекський, стосується позову проти холдингової компанії Associated Newspapers Limited, до якої входять видання Daily Mail, Mail on Sunday та Mail Online.
У позові компанія звинувачується у використанні різних засобів злочинної діяльності для отримання інформації про високопоставленох фігур протягом багатьох років, повідомляє видання CNN.
Але принц прийшов на суд у повному параді, оскільки не відстаючи від дружини, яка обожнює люксові речі і зокрема Модний дім Dior, теж віддав перевагу цій марці.
На Гаррі була біла сорочка, ідентифікувати яку було зовсім не важно, адже на ній вишита золота бджола. Вартість сорочки складає 1106 доларів.
Також принц одягнув сірий костюм, краватку та черевики з тисненням.
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