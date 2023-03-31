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"Тяжкий" люкс по-королівськи: принц Гаррі прийшов на суд у Лондоні в сорочці від відомого бренду

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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"Тяжкий" люкс по-королівськи: принц Гаррі прийшов на суд у Лондоні в сорочці від відомого бренду

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Скандальний принц вирішив не заощаджувати на гардеробі.

Британський принц Гаррі вирішив особисто відвідувати судові слухання у Лондоні, тому на деякий час повернувся зі США до Великої Британії. Суд, який відвідує герцог Сассекський, стосується позову проти холдингової компанії Associated Newspapers Limited, до якої входять видання Daily Mail, Mail on Sunday та Mail Online.

У позові компанія звинувачується у використанні різних засобів злочинної діяльності для отримання інформації про високопоставленох фігур протягом багатьох років, повідомляє видання CNN.

Але принц прийшов на суд у повному параді, оскільки не відстаючи від дружини, яка обожнює люксові речі і зокрема Модний дім Dior, теж віддав перевагу цій марці.

Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / Фото: Associated Press

На Гаррі була біла сорочка, ідентифікувати яку було зовсім не важно, адже на ній вишита золота бджола. Вартість сорочки складає 1106 доларів.

Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також принц одягнув сірий костюм, краватку та черевики з тисненням.

Принц Гаррі / © Associated Press
Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1622
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