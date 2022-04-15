"Тяжкий люкс" по всьому світу відправляє росіян слідом за кораблем

Нестерпні страждання приносять багатим росіянам санкції.

Російські олігархи скаржаться на тяжке життя. Вони тепер не можуть найняти водія та хатню робітницю, у когось тепер немає грошей на утримання яхт та літаків, а у когось вже немає ні яхт не літаків.

Але не оминули санкції і росіян із скромнішими, але все одно значними доходами. Нещодавно ми писали про те, як важко переживають росіянки неможливість купити нову сумку Chanel, як раптом життя приготувало їм нове випробування.

Магазини брендів, що належать групі LVMH (Celine, Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs, Givenchy, Kenzo, Fendi, Donna Karan, Emilio Pucci та інші), більше не обслуговують клієнтів з Росії через санкції, введені після початку війни з Україною. Про це повідомляє російська преса з посиланням на співробітників бутіків в Іспанії та Німеччині.

Купити будь-що із "важкого люкса" можна тепер тільки пред'явивши паспорт будь-якої іншої країни.

Якщо заборона на покупку Chanel викликала в Росії обурення і навіть призвела до актів ритуального знищення сумок знаменитого бренду, то нова заборона, можливо, підніме градус ненависті на новий рівень.

Чекаємо, коли в Росії почнуть знищувати валізи Louis Vuitton, палити сукні Dior та виливати Вдову Кліко у Клязьму.



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