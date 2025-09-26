Тицяли пальцями та емоційно говорили: у Мережу потрапило відео ймовірної сварки Дональда Трампа з дружиною Меланією

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

У TikTok Sky News Arabia з’явилося цікаве відео з Дональдом і Меланією Трампами у гелікоптері Marine One, яке зняли журналісти, коли президентське подружжя приземлилося на Південній галявині Білого дому після участі у Генасамблеї ООН.

У вікно помітно, як Дональд і Меланія емоційно розмовляють, тицяють пальцями одне на одного, а перша леді хитає головою.

Після цього подружжя вийшло з гелікоптера і, тримаючись за руки, пішло до своєї резиденції.

Одні користувачі Мережі припускають, що між Дональдом і Меланією сталася сварка, інші впевнені, що подружжя просто емоційно розмовляло.

