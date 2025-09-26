ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2409
Час на прочитання
1 хв

Тицяли пальцями та емоційно говорили: у Мережу потрапило відео ймовірної сварки Дональда Трампа з дружиною Меланією

Відео зняли журналісти, коли президентське подружжя приземлилося на гелікоптері у Вашингтоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

У TikTok Sky News Arabia з’явилося цікаве відео з Дональдом і Меланією Трампами у гелікоптері Marine One, яке зняли журналісти, коли президентське подружжя приземлилося на Південній галявині Білого дому після участі у Генасамблеї ООН.

У вікно помітно, як Дональд і Меланія емоційно розмовляють, тицяють пальцями одне на одного, а перша леді хитає головою.

Після цього подружжя вийшло з гелікоптера і, тримаючись за руки, пішло до своєї резиденції.

Одні користувачі Мережі припускають, що між Дональдом і Меланією сталася сварка, інші впевнені, що подружжя просто емоційно розмовляло.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала фото із зустрічі з Меланією Трамп.

Дата публікації
Кількість переглядів
2409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie