Титул "герцог Йоркський": чому він був особливим для покійної королеви Єлизавети II

Герцог Йоркський Альберт, принцеса Єлизавета і Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Реклама

Ендрю втратив право використовувати титул герцога Йоркського, який він носив з моменту свого весілля з Сарою Фергюсон 1986 року. У день весілля пари королева Єлизавета дарувала Ендрю та Сарі титул герцога Йоркського, зробивши їх герцогом та герцогинею Йоркськими відповідно. Однак після багатьох років суперечок про його зв’язки з покійним засудженим педофілом Джеффрі Епштейном та звинувачень у сексуальному насильстві з боку покійної Вірджинії Джуффре, Ендрю відмовився від своїх титулів 17 жовтня.

Принц Ендрю / © Associated Press

Відомо, що до того, як титул герцога Йоркського перейшов до Ендрю, він мав тісний зв’язок із покійною королевою Єлизаветою II. Герцогство Йоркське завжди мало особливе історичне значення у королівській сім’ї. Історично титул герцога Йоркського дарувався другому синові монарха, що править, і було кілька відомих королівських осіб, які його носили, пише журнал Hello!.

Принц Альберт, герцог Йоркський і його сім’я — дружина Єлизавета і дочки — принцеси Єлизавета і Маргарет / © Associated Press

До того, як Ендрю став герцогом Йоркським, титул належав батькові Єлизавети, тоді відомому як принц Альберт. Альберт, будучи другим сином Георга V та королеви Марії Текської, отримав цей престижний титул 1920 року. Як і багато інших герцогів Йоркських до нього, він став королем 1936 року, коли його брат, Едуард VIII, зрікся престолу.

Реклама

Принц Альберт, герцог Йоркський і його сім’я — дружина Єлизавета і дочки — принцеси Єлизавета і Маргарет / © Associated Press

Які ще титули втратив Ендрю

Традиційно британські королівські особи отримують у день весілля три титули: титул Англії, Шотландії та Північної Ірландії. Крім титулу герцога Йоркського, Ендрю також був наділений титулами графа Інвернесса (Шотландія) та барона Кіллілі (Північна Ірландія). Сара, відповідно, стала графинею Інвернесса та баронесою Кіллілі. Коли Ендрю відмовився від титулу «герцог Йоркський», це рішення торкнулося його другорядних титулів.

Принц Ендрю (ліворуч) на церемонії Ордену Підв’язки / © Associated Press

Крім перства, Ендрю також відмовився від членства у престижному Ордені Підв’язки. 2006 року принц був ушанований званням Королівського лицаря-компаньйона Ордена Підв’язки своєю матір’ю, королевою Єлизаветою. Незважаючи на позбавлення військових звань та заступництва 2022 року через негативну реакцію на його зв’язок з Джеффрі Епштейном та звинувачень з боку Вірджинії Джуффре, Ендрю спочатку зберіг престижний титул Королівського лицаря-компаньйона. Він також зберіг право відвідувати приватні заходи, включаючи обіди та церемонії посвячення.