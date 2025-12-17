ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У баклажановому жакеті і водолазці в рубчик: верховна представниця ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів у Брюсселі

Кая Каллас мала стрункий вигляд у діловому костюмі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Там вона постала у діловому костюмі баклажанового відтінку. Він складався зі штанів та однобортного жакета з металевим ґудзиком. На Каї також була бежева водолазка в рубчик і з високою горловиною.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Політикиня розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а на руці була каблучка з діамантом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 одягла сливовий светр і плісовану спідницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie