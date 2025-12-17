У баклажановому жакеті і водолазці в рубчик: верховна представниця ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів у Брюсселі

Кая Каллас / © Associated Press

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Там вона постала у діловому костюмі баклажанового відтінку. Він складався зі штанів та однобортного жакета з металевим ґудзиком. На Каї також була бежева водолазка в рубчик і з високою горловиною.

Політикиня розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а на руці була каблучка з діамантом.

Нагадаємо, Кая Каллас на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 одягла сливовий светр і плісовану спідницю.