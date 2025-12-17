- Дата публікації
Суспільство
- Суспільство
У баклажановому жакеті і водолазці в рубчик: верховна представниця ЄС Кая Каллас на зустрічі міністрів у Брюсселі
Кая Каллас мала стрункий вигляд у діловому костюмі.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.
Там вона постала у діловому костюмі баклажанового відтінку. Він складався зі штанів та однобортного жакета з металевим ґудзиком. На Каї також була бежева водолазка в рубчик і з високою горловиною.
Політикиня розпустила волосся, зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а на руці була каблучка з діамантом.
Нагадаємо, Кая Каллас на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 одягла сливовий светр і плісовану спідницю.