У баклажановій блузці на затин і з відрослим манікюром: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Карін Жан-П’єр продемонструвала новий лук на роботі.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу вона постала перед журналістами у білих штанях-палацо зі стрілками і блузці баклажанового кольору на затин і з рукавами три чверті.
Свій аутфіт вона доповнила улюбленими прикрасами: перлинними сережками-пусетами, крученим перлинним намистом і срібним браслетом із підвіскою. Фірмові кучері і макіяж із персиковими тінями завершили її лук.
До речі, Жан-П’єр знову забула оновити свій манікюр – молочний гельлак помітно вже відріс.
Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у квітковій спідниці й гольфі з бантом.
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