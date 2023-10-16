У баклажановій блузці на затин і з відрослим манікюром: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу вона постала перед журналістами у білих штанях-палацо зі стрілками і блузці баклажанового кольору на затин і з рукавами три чверті.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила улюбленими прикрасами: перлинними сережками-пусетами, крученим перлинним намистом і срібним браслетом із підвіскою. Фірмові кучері і макіяж із персиковими тінями завершили її лук.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

До речі, Жан-П’єр знову забула оновити свій манікюр – молочний гельлак помітно вже відріс.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у квітковій спідниці й гольфі з бантом.

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