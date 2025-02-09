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У баклажановій сукні та перлинних прикрасах: сестра королеви Маргрете II сходила на весілля

У баклажановій сукні та перлинних прикрасах: сестра королеви Маргрете II сходила на весілля

Принцеса Бенедикта Данська / Фото: Associated Press

Данська принцеса Бенедикта відвідала весілля грецького принца Ніколаса.

80-річна Бенедикта була помічена серед гостей весільної церемонії, яка відбулася 7 лютого в Афінах. Принц Греції Ніколаос одружився з Хрисі Вардіногіанні у церкві Святого Миколая Рагаваса.

Молодша сестра королеви Маргрете II приїхала на урочистість у баклажановій сукні з квітковою вишивкою та глибоким вирізом на одне плече, якe прикрила білою накидкою з хутром. Принцеса доповнила свій образ перлинними сережками-висячками та перлинним кольє на шиї, зробила насичений макіяж та яскравий манікюр, а також у неї на зап'ястях було кілька браслетів, а на пальцях кілька каблучок.

Принцеса Бенедикта Данська / © Associated Press
Принцеса Бенедикта Данська / Фото: Associated Press

Принцеса була взута у чорні шкіряні туфлі на підборах, а в руці тримала чорну сумку.

Нагадаємо, на святі були присутні близько 50 близьких друзів та членів родини нареченого та нареченої. Церемонія відбулася через кілька місяців після того, як грецька королівська сім'я оголосила, що принц і його перша дружина, принцеса Тетяна, розлучаються після 14 років шлюбу.

Принц Греції Ніколаос і Хрісі Вардіногіанні / © Getty Images
Принц Греції Ніколаос і Хрісі Вардіногіанні / Фото: Getty Images

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