У баклажановому костюмі і човниках: Камала Гарріс на урочистій церемонії

Віцепрезидентка США у діловому луку з'явилася на заході у Вашингтоні.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка зазнала поразки на президентських виборах, взяла участь в урочистому прийняті присяг нових сенаторів. Захід відбувся у Капітолії у Вашингтоні.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у діловому костюмі баклажанового відтінку, який складався з подовженого жакета на одному ґудзику і широких штанів зі стрілками, а також блузки з драпуванням в тон.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт Камала доповнила гостроносими темно-бордовими туфлями-човниками.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Гарріс зробила укладання з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах і прикрасила вуха чорними перлинними прикрасами.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс у стьобаній куртці кольору хакі відвідала кулінарну книгарню.

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