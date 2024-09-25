У баклажановому костюмі і туфлях-човниках: Олена Зеленська зустрілася з губернаторкою штату Массачусетс

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до США зустрілася з губернаторкою штату Массачусетс Морою Гілі (вона стала першою жінкою на цій посаді).

Мора Гілі та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Саме її особиста активна позиція на підтримку України має величезний вплив на те, як жителі штату допомагали й продовжують допомагати українцям.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення допомагають у реабілітації та протезуванні українців. Тут діють Український культурний центр Нової Англії, неприбуткова організація "Соняшник миру" та багато інших", – розповіла перша леді у дописі в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленська постала у діловому костюмі баклажанового відтінку, який складався з двобортного жакету і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тонким шкіряним рмінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена доповнила вбрання гостроносими туфлями-човниками в тон.

Дружина президента зробила акуратне укладання з легкими локонами і макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були золоті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у цьому аутфіті Олена Зеленська з'явилася на зустрічі з американським актором, продюсером і посланцем миру ООН Майклом Дугласом, який приїжджав до Києва.

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