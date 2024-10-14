У баклажановому пальті й на високих шпильках: елегантна Бріжит Макрон на церемонії в Парижі

Перша леді, як завжди, мала гарний вигляд.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли у себе в гостях у Парижі короля Бельгії Філіпа та королеву Матильду. Церемонія привітання поважних гостей відбулася біля Тріумфальної арки.
Перша леді продемонструвала там елегантний аутфіт. На ній було пальто баклажанового відтінку і темно-синя сукня міді з чорним тканинним поясом. Аутфіт Бріжит доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Дружина президента зробила об'ємне укладання і макіяж з акцентом на очах. На пальці у пані Макрон красувалася її улюблена каблучка з синім камінням.
Еммануель Макрон був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон зустрічала учасників саміту Франкофонії у блакитному двобортному пальті з чорними ґудзиками, чорній блузці з коміром-стійкою і чорних штанях.
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