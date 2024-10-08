У баклажановому пальті та сірій хустці: королева Мері з чоловіком вітала президентку Ісландії

Король і королева Данії вітали президентку Ісландії Халлу Томасдоттір та її чоловіка Бьорна Скуласона у замку Амалієнборг у Копенгагені.

Ісландський державний візит є першим для королівського подружжя і першим державним візитом для новообраної президентки Ісландії.

У Instagram данської королівської родини опублікували фотографії із зустрічі та написали:

"Ласкаво просимо до Данмеркуру. Їхні Величності король і королева вітали президентку Ісландії Її Превосходительство Халлу Томасдоттір і її чоловіка пана Бьорна Скуласона під час державного візиту до Данії.

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Президентське подружжя прийняли в Нордрі Толбод, після чого королівське подружжя і президентське подружжя поїхали в кареті в Кастелет. Тут президентка поклала вінок до Монумента на Замку.

Потім королівське подружжя і президентське подружжя вирушили до Амалієнборгу, де відбувся офіційний прийом", — йдеться в повідомленні палацу.

Королева Мері зустрічала гостей у баклажановій сукні-пальті з брошкою на талії, рукавичках та обідку до тону, а на плечі накинула сіру хустку. У руках королева тримала клатч зі шкіри крокодила. Її волосся було розпущене, на обличчі макіяж, а у вухах сережки з діамантами. Король Фредерік одягнув чорне пальто та класичні чорні штани.

Королева Мері та король Фредерік X з президенткою Ісландії Халлою Томасдоттір та її чоловіком Бьорном Скуласоном / Фото: Getty Images

Президентка Ісландії обрала для виходу молочного кольору штанний костюм, який поєднувала з мереживною блузкою, сумкою та взуттям до тону.

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