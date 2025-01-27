У баклажановому пальті та високих чоботях: княгиня Шарлін на святі Святої Девоти

День святої Девоти відзначається щороку 26 та 27 січня. У межах святкування князь Альберт II, його дружина княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей – принц Жак та принцеса Габріелла відвідали церемонію спалення човна, що відбулася на набережній у Монако.

Свята Девота є покровителькою Князівства Монако та роду Гримальді і вважається, що захищає князівство за поганих часів.

Княгиня Шарлін прибула на захід у довгому баклажановому пальті, чорній водолазці з високою горловиною, високих шкіряних чоботях на підборах та у шкіряних рукавичках. Вона зібрала волосся шпилькою, зробила легкий макіяж і одягла сережки з перлинами.

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Associated Press

Принц Жак був у пальті, штанях і взутий у туфлі, а його сестра Габріелла у картатому двобортному пальті та високих чоботях. Брат і сестра були дуже милі і трималися за руки на публіці.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Associated Press

Днями княгиня Шарлін відсвяткувала 47-річчя. Палац її не привітав, а ми згадували, який вигляд мала княгиня та князь на самому початку своїх романтичних стосунків.

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